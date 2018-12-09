شكرا لقرائتكم قرقاش: #التعاون_الخليجي بألف خير طالما يقوده الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن قمة الرياض التي عقدت اليوم من أنجح القمم الخليجية بفضل الله ثم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في إدارتها بنجاح واقتدار؛ مما انعكس على نتائجها وما خرجت به من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على الجهود التي قامت به دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة في الرياض اليوم يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وقال: إن مجلس التعاون الخليجي بألف خير ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله-، مبينًا أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف: قمة الرياض- ولله الحمد- حققت نتائج مبشرة، تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته، ولديه القدرة على تجاوز المعوقات.

وأوضح الوزير قرقاش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المنظومة الخليجية تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية، مؤكدًا أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية، والانتقال البيني، والمواطنة الخليجية، تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي.

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