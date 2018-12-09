الان تتابع استخراج “كتلة شعر” من معدة مريضة في مستشفى خميس مشيط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
استخرج فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام “كتلة شعر” من معدة مريضة في العقد الثاني من العمر.
وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى عيادة الجراحة العامة وهي تشتكي من آلام في أعلى البطن مع غثيان وقيء متكرر وانتفاخ.
بعد الكشف السريري وعمل الفحوصات اللازمة لها، تبين وجود كتلة غريبة في معدتها وبعد مراجعة سجلها الجراحي تبين أنها قد خضعت لعملية سابقة قبل ٨ سنوات.
عقب ذلك قام الفريق الطبي بالتحضير لإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح وتم استخراج كتلة الشعر، وغادرت المريضة المستشفى بعد أيام من العملية وحالتها مستقرة.
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