شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف : قيادة الملك سلمان رسمت طريق النجاح من خلال 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قال نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، أن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً يقدم فيها أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والولاء لقيادته الرشيدة .

وأضاف أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد لنا يوماً بعد يوم ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة على الصعيدين الداخلي والدولي، والعمل على مستقبل واعد ومشرق بإذن الله لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لوطننا العزيز .

وأكد نائب أمير منطقة الجوف أن أبناء المملكة يعملون بكل عزيمة للنهوض بهذا الوطن الشامخ برجاله الأوفياء نحو تحقيق التطلعات التي تعقدها عليهم الآمال بعد الله قيادتنا الحكيمة ورسمت لنا طريق النجاح من خلال الرؤية المباركة 2030 والتي وضعها صاحب الرؤية الثاقبة ولي العهد وستجعل المملكة في مصاف الدول المنتجة والمتقدمة إن شاء الله .

ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد، الله أن يحفظ لبلادنا قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء .