شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة و 7 إصابات في حادثة تصادم مركبة طالبات بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

وقع حادث تصادم لباص يقل طالبات على طريق عشيرة بمحافظة الطائف، اليوم (الأحد)، نتج عنه حالة وفاة وسبع إصابات.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف شادي عابد الثبيتي أنه عند تلقي البلاغ تم توجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري ومتابعة مدير الهلال الأحمر بالطائف عبدالله الحارثي.

وأضاف عند وصول أول فرقة اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم باص نقل طالبات مع طرف آخر حيث نتج عن التصادم سبع إصابات متفاوتة من متوسطة إلى خطيرة، إضافةً إلى حالة وفاة للطرف الآخر.

وذكر الثبيتي أن الهيئة شاركت بعدد خمس فرق إسعافية مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة، والتي يتطلبها المسعف في مباشرة الحالات الإسعافية.