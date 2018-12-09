شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي يؤكد نجاح قمة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي الدكتور أنور قرقاش، أن قمة الرياض التي عقدت اليوم (الأحد) من أنحج القمم الخليجية، بفضل الله، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إدارتها بنجاح واقتدار، مما أنعكس على نتائجها وما خرجت به من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

وأثنى قرقاش في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية على الجهود التي قامت به دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم، مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وقال: إن مجلس التعاون الخليجي بألف خير، ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، مبيناً أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.