المغلوث: 175 مليار ريال عائد متوقع لخطة تحفيز القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استعرضت وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" خططها ومبادراتها لتحفيز القطاع الخاص، في لقاء مفتوح مع المختصين الاقتصاديين والإعلاميين الذي ينظمه التواصل الحكومي، بحضور رئيس وحدة المحتوى فهد السكيت.

وشارك عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والناشط الاقتصادي الإعلامي الدكتور عبدالله المغلوث في اللقاء، حيث أوضح أن هدف الوحدة هو خدمة القطاع الخاص وتحفيزه على النجاح والاستمرار والاستدامة لخلق مزيد من الوظائف للشباب والفتيات، معتبرا أن الخطأ وارد مع العمل لكن المراجعة المستمرة للقرارات ومتابعة نتائجها تساعد على تلافي الأخطاء وتعديل القرارات لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن 175 مليار ريال عائد متوقع لخطة تحفيز القطاع الخاص، مبينا أن 13 مبادرة تحفيزية قيد التنفيذ، منها إعادة الرسوم الحكومية.

وأعلن السكيت إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية، تهدف إحداهما إلى دعم استدامة الشركات، حيث تتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا، وأيضا مبادرة صندوق دعم المشروعات التي تقدم قروضا ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشروعات القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم نحو 40 طلبا لمشروعات في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي نحو 2.7 مليار ريال.

وأوضح أن اللقاء يعزز التعريف بالوحدة وأهدافها وأهمية الإعلام، بل معرفة خطة تحفيز القطاع الخاص وزيادة الوعي إضافة إلى دور الجهات ذات العلاقة بالتعريف لتحفيز كبار المستثمرين عبر شركات استراتيجية، ناهيك عن تعزيز الصورة الذهنية لوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص وإبراز دور الوحدة كشريك بالتنمية المستدامة.