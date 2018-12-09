زيارات خادم الحرمين الخارجية.. تعزيز للرؤية ودعم للعلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حققت الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية والآسيوية حراكا سياسيا مهما، حيث رسخت ثوابت سياسة المملكة الخارجية، ومبادئ التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد متابعون أن الدول التي زارها حرصت على دعوته لزيارتها للتباحث والتشاور وتعزيز العلاقات، مشيرين إلى أن الزيارات حققت الكثير من تطلعات المملكة.

وفيما يلي رصد لأبرز ما شهدته تلك الزيارات:

روسيا 4 أكتوبر 2017

الملك سلمان يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

• جامعة موسكو تمنح خادم الحرمين الشريفين شهادة الدكتوراه الفخرية، تقديرا لدوره في خدمة عمليات السلام

• توقيع اتفاقية استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

• تبادل خارطة الطريق السعودية الروسية

• تبادل عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة

• مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية

• مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية

الأردن 27 مارس 2017

خادم الحرمين الشريفين يصل الأردن في زيارة رسمية وحضور القمة العربية

• شهد خادم الحرمين الشريفين والملك عبدالله الثاني توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

• تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية

• بحث الجانبان الوضع الراهن في الوطن العربي وبخاصة القضية الفلسطينية

• قلد الملك عبدالله الثاني خادم الحرمين الشريفين قلادة الشريف الحسين بن علي «أرفع وسام في الأردن تمنح للملوك ورؤساء الدول»

• توقيع عقد تأسيس شركة استثمار سعودية ـ أردنية لتنفيذ استثمارات بـ 3 مليارات دولار

اليابان 12 مارس 2017

خادم الحرمين يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

• شهد التوقيع على مذكرات تعاون

• مباحثات رسمية بين خادم الحرمين ورئيس وزراء اليابان

• برنامج تعاون لإنجاز الرؤية السعودية اليابانية 2030

• أمر بإلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في اليابان بالبعثة التعليمية

• استقبل في مقر إقامته بطوكيو عددا من الشخصيات الإسلامية

• شرف اختتام منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030

• تسلم الوسام السامي «زهرة الأقحوان»

سلطنة بروناي دار السلام 4 مارس 2017

وصل إلى سلطنة بروناي دار السلام

• بحث الملك سلمان والسلطان حسن البلقية في قصر الإستانة نور الإيمان العلاقات الثنائية

• أكد الجانبان على ضرورة نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصورة

• تقلد وسام الأسرة المالكة لعرش بروناي، أعلى وسام في السلطنة

• اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة

إندونيسيا 1 مارس 2017

الملك سلمان يصل إندونيسيا في ثاني جولاته الآسيوية

• عقد في قصر إستانة الرئاسي، اجتماعا ثنائيا مع رئيس إندونيسيا

• شهد التوقيع على إعلان مشترك ومذكرات تفاهم

• التقى أبرز الشخصيات الإسلامية في إندونيسيا

• غرس شجرة في حديقة القصر، بمناسبة زيارته لإندونيسيا

• تقلد وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية تقديرا لجهوده في مختلف المجالات

الصين 15 مارس 2017

الملك سلمان يصل إلى الصين في زيارة رسمية

• تسلم شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحت له من جامعة بكين

• أمر بإلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في الصين بالبعثة التعليمية

• توقيع مذكرات تفاهم وتعاون وبرامج بين حكومتي السعودية والصين

• شرف الملك سلمان والرئيس الصيني حفل اختتام معرض

طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور،« وذلك في متحف الصين الوطني »

• شرف خادم الحرمين الشريفين حفل المنتدى الاستثماري السعودي الصيني

• عقد خادم الحرمين الشريفين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين جلسة مباحثات مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بجمهورية الصين الشعبية تشانغ ديجيانغ

• دشن خادم الحرمين الشريفين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين

ماليزيا26 فبراير 2017

خادم الحرمين يصل إلى ماليزيا في جولاته الآسيوية

• تقلد وسام الدولة الأول (وسام التاج) الذي يعد أعلى الأوسمة

• عقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا

• حضر توقيع 4 مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين

• أكد الجانبان أهمية تقوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

• جامعة مالايا تمنح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية في الآداب تقديرا لجهوده وإسهاماته في خدمة العلم

• شرف حفل توقيع اتفاقية شراء حصة بين أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الماليزية (بتروناس)

• منحت الجامعة الإسلامية خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية)، وجائزة الإنجاز الفريد

الكويت8 ديسمبر 2016

الملك سلمان في الكويت ضمن جولاته الخليجية

• قلد أمير الكويت خادم الحرمين الشريفين قلادة مبارك الكبير تقديرا له

• شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء التي أقامها أمير الكويت تكريما له

• شرف الحفل الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

البحرين 7 ديسمبر 2016

الملك سلمان في البحرين ضمن جولاته الخليجية

• ترأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في البحرين

• اتفق خادم الحرمين الشريفين وملك مملكة البحرين على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازيا لجسر الملك فهد ليربط البحرين والسعودية بتمويل من القطاع الخاص

قطر 5 ديسمبر 2016

الملك سلمان بقطر في زيارة رسمية

الإمارات 3 ديسمبر 2016

الملك سلمان بالإمارات في زيارة رسمية

- شرف خادم الحرمين مهرجان زايد التراثي

- تجول في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم التاريخي

- تجول في متحف ساروق الحديد واطلع على ما يحتويه

أمريكا 4 – 6 سبتمبر 2015

• التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبحث أمن المنطقة واستقرارها خاصة في مواجهة نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار

• أمر بإلحاق الدارسين على حسابهم بالبعثة التعليمية

• شرف حفل منتدى الاستثمار بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي

• استقبل سفراء الدول العربية وشخصيات إسلامية

تركيا 12 أبريل 2016

خادم الحرمين في زيارة رسمية لتركيا

• وصل أنقرة تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس رجب طيب إردوغان

• منح وسام (الجمهورية) وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول

• توقيع اتفاقية إنشاء «مجلس التنسيق السعودي التركي»

16 نوفمبر 2015:

•رأس وفد المملكة للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين بمدينة أنطاليا

مصر 7 أبريل 2016

الملك سلمان في زيارة رسمية لمصر

• عقد خادم الحرمين والرئيس المصري جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين

• تقلد قلادة النيل، أرفع الأوسمة تقديرا لما قدمه من خدماته إنسانية جليلة

• أعلن اتفاقه على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم

• زار جامع الأزهر، وأدى فيه ركعتي تحية المسجد، كما اطلع على صور تبين تصاميم وعناصر مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الأثرية

• تسلم شهادة الدكتوراه الفخرية الممنوحة له من جامعة القاهرة

28 مارس 2015

حضور القمة العربية (مصر – شرم الشيخ)