السعودية | التحالف: ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن لليمن

شكرا لقرائتكم التحالف: ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، أنه تم إصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

كما أكد أن ميليشيات الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن إلى الموانئ اليمنية، لتفريغ حمولتها، موضحاً أن قوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوماً.

إلى ذلك، أوضح أنه تم إصدار 153 تصريحا بريا وجويا وبحريا ولحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة، بمعدل 11 تصريحا جو، و 17 تصريحا بحريا، و 10 تصاريح برية، و 115 تصريح لحماية القوافل.