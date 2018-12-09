عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى يفتتح معرض العلاقات العامة

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افتتح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، الدكتور عدنان بن نوري الحربي، معرض العلاقات العامة الذي نظمه طلاب مرحلة الماجستير - الدفعة الثالثة (علاقات عامة) في بهو الكلية، بحضور رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بإشراف ومتابعة الدكتور فيصل الشميري.
واحتوى المعرض على مجموعة من الاستاندات التعريفية بسمات ومهام رجل العلاقات العامة، والوكالات المناط إليه في العلاقات العامة.
ويهدف المعرض إلى إيصال رسائل تثقيفية لطلاب قسم الإعلام والمهتمين بعمل العلاقات العامة، والتعريف بالنقاط المهمة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في المرحلة العملية، إضافة إلى تلخيص دور وكالات العلاقات العامة في مواجهة الأزمات، وتطوير المنظمات، والتعرف على آلية إعداد وتنظيم الحملات الإعلامية الناجحة، والطرق الصحيحة في مواجهة التحديات والأزمات، وغيرها الكثير من أعمال العلاقات العامة.
وتخللت أركان المعرض حصيلة علمية واسعة، لخصها طلاب مرحلة الماجستير (الدفعة الثالثة) في العلاقات العامة من خلال ما تم اكتسابه طوال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440هـ؛ لتكون مرجعًا وعملاً، يُستفاد منه في المستقبل للأجيال القادمة، والمشاركة في تطوير المهارات لرجل العلاقات العامة حتى يكون متمكنًا وجاهزًا للدخول في سوق العمل، والاستفادة من الخبرات العلمية لخدمة هذا الوطن الغالي.
عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى يفتتح معرض العلاقات العامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
افتتح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، الدكتور عدنان بن نوري الحربي، معرض العلاقات العامة الذي نظمه طلاب مرحلة الماجستير - الدفعة الثالثة (علاقات عامة) في بهو الكلية، بحضور رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بإشراف ومتابعة الدكتور فيصل الشميري.
واحتوى المعرض على مجموعة من الاستاندات التعريفية بسمات ومهام رجل العلاقات العامة، والوكالات المناط إليه في العلاقات العامة.
ويهدف المعرض إلى إيصال رسائل تثقيفية لطلاب قسم الإعلام والمهتمين بعمل العلاقات العامة، والتعريف بالنقاط المهمة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في المرحلة العملية، إضافة إلى تلخيص دور وكالات العلاقات العامة في مواجهة الأزمات، وتطوير المنظمات، والتعرف على آلية إعداد وتنظيم الحملات الإعلامية الناجحة، والطرق الصحيحة في مواجهة التحديات والأزمات، وغيرها الكثير من أعمال العلاقات العامة.
وتخللت أركان المعرض حصيلة علمية واسعة، لخصها طلاب مرحلة الماجستير (الدفعة الثالثة) في العلاقات العامة من خلال ما تم اكتسابه طوال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440هـ؛ لتكون مرجعًا وعملاً، يُستفاد منه في المستقبل للأجيال القادمة، والمشاركة في تطوير المهارات لرجل العلاقات العامة حتى يكون متمكنًا وجاهزًا للدخول في سوق العمل، والاستفادة من الخبرات العلمية لخدمة هذا الوطن الغالي.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
10:09 PM
بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب
افتتح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، الدكتور عدنان بن نوري الحربي، معرض العلاقات العامة الذي نظمه طلاب مرحلة الماجستير - الدفعة الثالثة (علاقات عامة) في بهو الكلية، بحضور رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بإشراف ومتابعة الدكتور فيصل الشميري.
واحتوى المعرض على مجموعة من الاستاندات التعريفية بسمات ومهام رجل العلاقات العامة، والوكالات المناط إليه في العلاقات العامة.
ويهدف المعرض إلى إيصال رسائل تثقيفية لطلاب قسم الإعلام والمهتمين بعمل العلاقات العامة، والتعريف بالنقاط المهمة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في المرحلة العملية، إضافة إلى تلخيص دور وكالات العلاقات العامة في مواجهة الأزمات، وتطوير المنظمات، والتعرف على آلية إعداد وتنظيم الحملات الإعلامية الناجحة، والطرق الصحيحة في مواجهة التحديات والأزمات، وغيرها الكثير من أعمال العلاقات العامة.
وتخللت أركان المعرض حصيلة علمية واسعة، لخصها طلاب مرحلة الماجستير (الدفعة الثالثة) في العلاقات العامة من خلال ما تم اكتسابه طوال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440هـ؛ لتكون مرجعًا وعملاً، يُستفاد منه في المستقبل للأجيال القادمة، والمشاركة في تطوير المهارات لرجل العلاقات العامة حتى يكون متمكنًا وجاهزًا للدخول في سوق العمل، والاستفادة من الخبرات العلمية لخدمة هذا الوطن الغالي.
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المصدر : الخليج 365
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