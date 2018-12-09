"الربيعة" يشكر مدير مستشفى بقعاء والجهات المساندة لعدم تأثر المستشفى بانقطاع الكهرباء

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب استعداد وجاهزية الجميع في صحة حائل

شكر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير مستشفى بقعاء العام عبدالله الحربي، ومساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية في "صحة حائل"، المهندس غربي بن عبدالله الشمري، وزملاءهما في الإدارة، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالرحمن عبدالله الصالح، ومدير إدارة المستشفيات سلطان نعيس الشمري، ومدير الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الدكتور عبدالله سعدي القرني، وجميع موظفي الإدارات المساندة، وذلك نظير الجهد والمتابعة التي قام بها الجميع أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بقعاء، والذي دام لمدة 38 ساعة، ولم يؤثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة من المستشفى، وذلك بفضل الله ثم باستعداد وجاهزية الجميع في صحة حائل.

وأكدّ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، أن ثقته بزملائه لا حدود لها، وأنه ما زال ينتظر من الجميع تجاوز المطلوب وصولاً للإبداع وتقديم أعمال إضافية، وهذا هو الرهان المقبل، بإذن الله.

وأكد أن "صحة حائل"، وبتوجيهات أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد، وبمتابعة من الوزير، بدأت الاستعدادات لأي طارئ، لا سمح الله، منذ ما يفوق الشهرين وقبل بداية دخول فصل الشتاء، والذي يصحب غالبًا بتقلبات جوية قد ينتج عنها بعض الحوادث الخارجة عن الإرادة، كما حدث من سقوط برج كهرباء رئيس نتيجة للرياح والأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، مشددًا على استعداد الجميع لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.