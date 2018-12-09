مدير حرس الحدود: ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين امتدادٌ لتاريخ قائد عظيم لأمة عظيمة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نعيش في واحة من الأمن والأمان بقيادة حكيمة ورؤية طموحة سعيًا لغدٍ زاهر مشرق

قال المدير العام للمديرية العامة لحرس الحدود، الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي،: نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيّده الله-، مقاليد الحكم في البلاد، حيث تحلّ علينا هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في واحة من الأمن والأمان ورغد من العيش، بقيادة حكيمة، ورؤية طموحة سعيًا لغدٍ زاهر مشرق بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل وقيادته الرشيدة.

أضاف: وقد جاءت الزيارات الملكية الأخيرة لعددٍ من المناطق وافتتاح وتدشين عددٍ من المشروعات الجبارة التي تستهدف دعم وتحفيز القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في زيادة التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب وازدهاره وكذلك شملت الزيارات الملكية تلمس احتياجات المواطنين، لتؤكد هذا العمق بين الشعب والقيادة، وفاءً بوفاء، وعطاءً بلا حدود.

وأكد أن ذكرى البيعة الرابعة هي امتدادٌ لتاريخ قائد عظيم لأمة عظيمة، انطلق أميرًا لرياض العزّة والكرامة وأشرقت شمس ملكه الحكيم وعدله المتين منها، لتعم أرجاء الوطن، فنهجه الحزم والعزم والإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس راسخة، فاهتم - أيّده الله - ببناء الإنسان السعودي، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة الاقتصاد العالمي الحديث في ظل التحديات الإقليمية، وصولاً إلى رسم خريطة التحول الاقتصادي من خلال الرؤية الشابة لشباب الوطن، رؤية المملكة ٢٠٣٠، يقودها ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.

وأشار إلى أن المملكة اليوم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعد مرور أربع سنوات على قيادته الحكيمة، أصبحت تتبوأ مكانتها العالمية في جميع المحافل.

وتابع: وعلى جميع الأصعدة، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ورياضيًا.. ولقد كان نهج المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - ومازال هو اضطلاعها بدورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، من خلال التعاون الدولي والإقليمي البناء، ومن ذلك ما نشهده هذه الأيام من استضافة أعمال القمة (39) للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مستمرة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية في المحافل الدولية .

وأردف: وقد حظي حرس الحدود - كغيره من القطاعات الأمنية والعسكرية - بدعم واهتمام غير محدودين، من خلال الكوادر البشرية المعززة بأحدث الآليات والتقنيات والأسلحة المتطورة لحماية حدود وطننا البرية والبحرية، ومهام البحث والإنقاذ، والوقوف درعًا شامخًا ضد كل من يحاول المساس بمقدساتنا العظيمة، بتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية، سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله-..

وأكمل: وإنني إذ أرفع باسمي ونيابة عن منسوبي حرس الحدود لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-أيده الله- وسمو سيدي ولي عهده الأمين، التهنئة بهذه المناسبة الغالية، مجددين البيعة على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، ونسأل الله - عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمنّ على جنود الوطن البواسل بالنصر والتوفيق، وأن يرحم الشهداء منهم ويشفي المصابين.