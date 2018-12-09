"الانضباط": إيقاف كاريلو لاعب الهلال مباراتين وتغريمه ماليًّا

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم ثلاثة قرارات انضباطية، جاءت على النحو الآتي:

أولاً: إيقاف لاعب نادي الأنصار مراد قيسي أربع مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال؛ وذلك إثر تلفظه بأفعال عدوانية وعبارات تنافي الأخلاق الرياضية في مباراة العروبة.

ثانيًا: إيقاف لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرون ألف ريال على ما بدر منه تجاه زميله لاعب نادي النصر "بيتروس" من تصرف مشين.

ثالثًا: إيقاف لاعب نادي الأهلي باولو دياز مباراة واحدة؛ وذلك لما قام به تجاه لاعب نادي الرائد عندما منعه من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف عند الدقيقة الـ61.