"الانضباط": إيقاف كاريلو لاعب الهلال مباراتين وتغريمه ماليًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم ثلاثة قرارات انضباطية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: إيقاف لاعب نادي الأنصار مراد قيسي أربع مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال؛ وذلك إثر تلفظه بأفعال عدوانية وعبارات تنافي الأخلاق الرياضية في مباراة العروبة.
ثانيًا: إيقاف لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرون ألف ريال على ما بدر منه تجاه زميله لاعب نادي النصر "بيتروس" من تصرف مشين.
ثالثًا: إيقاف لاعب نادي الأهلي باولو دياز مباراة واحدة؛ وذلك لما قام به تجاه لاعب نادي الرائد عندما منعه من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف عند الدقيقة الـ61.
"الانضباط": إيقاف كاريلو لاعب الهلال مباراتين وتغريمه ماليًّاعبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-09
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم ثلاثة قرارات انضباطية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: إيقاف لاعب نادي الأنصار مراد قيسي أربع مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال؛ وذلك إثر تلفظه بأفعال عدوانية وعبارات تنافي الأخلاق الرياضية في مباراة العروبة.
ثانيًا: إيقاف لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرون ألف ريال على ما بدر منه تجاه زميله لاعب نادي النصر "بيتروس" من تصرف مشين.
ثالثًا: إيقاف لاعب نادي الأهلي باولو دياز مباراة واحدة؛ وذلك لما قام به تجاه لاعب نادي الرائد عندما منعه من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف عند الدقيقة الـ61.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
09:53 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم ثلاثة قرارات انضباطية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: إيقاف لاعب نادي الأنصار مراد قيسي أربع مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال؛ وذلك إثر تلفظه بأفعال عدوانية وعبارات تنافي الأخلاق الرياضية في مباراة العروبة.
ثانيًا: إيقاف لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرون ألف ريال على ما بدر منه تجاه زميله لاعب نادي النصر "بيتروس" من تصرف مشين.
ثالثًا: إيقاف لاعب نادي الأهلي باولو دياز مباراة واحدة؛ وذلك لما قام به تجاه لاعب نادي الرائد عندما منعه من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف عند الدقيقة الـ61.
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المصدر : الخليج 365
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