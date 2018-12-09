الوهيبي: مبايعون وعلى العهد باقون يا خادم الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التاريخ يشهد للملك حرصه واهتمامه ومتابعته لكل ما فيه راحة الوطن والمواطن

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي - باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض- التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة البيعة الرابعة لتوليه الحكم.

وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة: في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن على هذه الأرض المباركة أرفع -باسمي واسم منسوبي ومنسوبات التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض- التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة الميمونة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم. ونجدِّد العهد والبيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وأضاف: إن التاريخ يشهد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ كان أميرًا لمنطقة الرياض حتى توليه مقاليد الحكم في السعودية بحرصه واهتمامه ومتابعته لكل ما فيه راحة الوطن والمواطن.. وظل طيلة عقود مضت القائد المخلص الأمين لدينه ووطنه، ورمزًا للعطاء والحنكة والدهاء؛ ليبني وطنًا عظيمًا، أصبح خلال سنوات قليلة في مصاف الدول العالمية المتقدمة في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية.

وأكد المدير العام: إننا في ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في السعودية نستشعر ونستذكر بكل فخر واعتزاز مناقبه العظيمة، ورعايته الدائمة للتعليم ومنسوبيه؛ إذ جاءت موافقة المقام السامي الكريم على تشريف مسؤولي التعليم بالسلام عليه شاهدًا على ذلك، منبثقة من رؤيته الحكيمة ومسيرته التنموية - أيده الله – في تتبُّع تنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان السعودي، وأهمية إعداد أجيال من الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة والمدربة علميًّا وثقافيًّا لوطن ينعم بالرفاهية والنماء والرخاء بكل من فيه من مواطنين ومقيمين.

وزاد: أربعة أعوام من الحزم والعزم والرخاء وتنمية الإنسان في مسيرة العطاء والنماء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ظل حكمه العادل، ونظرته العميقة لمستقبل الوطن، يقود الأجيال إلى آفاق العالمية من خلال "رؤية 2030"، رؤية العلم والاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الفضاء بسواعد أبنائه، يعضده فيها ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، عقل الرؤية وقلبها؛ لأن الوطن والمواطن في قلبه؛ فهو الذي قال عنهم إنهم شامخون كـ"جبال طويق"، أوفياء لمليكهم ووطنهم، يدافعون عنه بقلوبهم وسواعدهم وجميع جوارحهم ضد كل من يتربص به، فهو الملهم للمستقبل ولهم بإذن الله.

واختتم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض تهنئته بالذكرى الرابعة للبيعة المباركة قائلاً: حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتعهما الله بالصحة والعافية، وأيدهما الله بتوفيقه، وسدد خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد.. ونحن لهما مبايعون، وعلى العهد باقون إن شاء الله.