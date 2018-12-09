"أخضر 16 عاماً" ينهي مشاركته ببطولة "شين" بالتعادل أمام التشيك

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اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشاركته فيبطولة "سبورت شين" الدولية المقامة بإسبانيا، بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد علىملعب بالاو ديسبورتس بمقاطعة أليكانتي الإسبانية، ضمن الجولةالخامسة من منافسات البطولة.
وسجل الأخضر أولًا عن طريق لاعبه خالد مجرشي في الدقيقة(31)، ليضيف زميله علي عبد الرؤوف هدف الأخضر الثاني في الدقيقة (50)، وفي الدقيقة (65) قلّص منتخب التشيك الفارق، في حين أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وأشرك المدير الفني عبدالوهاب الحربي في القائمة الأساسية للمباراة كلا من: بلالالدواء في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وبدر المولد، ومحمد سليمان، ووليد عياش، وعبدالله الزيد، وعبدالله الدوسري، وخالد مجرشي، وعبدالعزيزالعليوة، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا افتتح مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية بمواجهة منتخب روسيا، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 2-1، أعقب ذلك مواجهة منتخب إسبانيا والتي خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، وتغلب الأخضر في مباراته الثالثة على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، في حين خسر مباراته الرابعة التي جمعته بمنتخب المكسيك بنتيجة 1-0، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2.
"أخضر 16 عاماً" ينهي مشاركته ببطولة "شين" بالتعادل أمام التشيكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشاركته فيبطولة "سبورت شين" الدولية المقامة بإسبانيا، بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد علىملعب بالاو ديسبورتس بمقاطعة أليكانتي الإسبانية، ضمن الجولةالخامسة من منافسات البطولة.
وسجل الأخضر أولًا عن طريق لاعبه خالد مجرشي في الدقيقة(31)، ليضيف زميله علي عبد الرؤوف هدف الأخضر الثاني في الدقيقة (50)، وفي الدقيقة (65) قلّص منتخب التشيك الفارق، في حين أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وأشرك المدير الفني عبدالوهاب الحربي في القائمة الأساسية للمباراة كلا من: بلالالدواء في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وبدر المولد، ومحمد سليمان، ووليد عياش، وعبدالله الزيد، وعبدالله الدوسري، وخالد مجرشي، وعبدالعزيزالعليوة، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا افتتح مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية بمواجهة منتخب روسيا، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 2-1، أعقب ذلك مواجهة منتخب إسبانيا والتي خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، وتغلب الأخضر في مباراته الثالثة على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، في حين خسر مباراته الرابعة التي جمعته بمنتخب المكسيك بنتيجة 1-0، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
09:40 PM
انتصر مرة وتعادل مثلها وخسر ثلاث مباريات
اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مشاركته فيبطولة "سبورت شين" الدولية المقامة بإسبانيا، بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد علىملعب بالاو ديسبورتس بمقاطعة أليكانتي الإسبانية، ضمن الجولةالخامسة من منافسات البطولة.
وسجل الأخضر أولًا عن طريق لاعبه خالد مجرشي في الدقيقة(31)، ليضيف زميله علي عبد الرؤوف هدف الأخضر الثاني في الدقيقة (50)، وفي الدقيقة (65) قلّص منتخب التشيك الفارق، في حين أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وأشرك المدير الفني عبدالوهاب الحربي في القائمة الأساسية للمباراة كلا من: بلالالدواء في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وبدر المولد، ومحمد سليمان، ووليد عياش، وعبدالله الزيد، وعبدالله الدوسري، وخالد مجرشي، وعبدالعزيزالعليوة، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا افتتح مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية بمواجهة منتخب روسيا، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 2-1، أعقب ذلك مواجهة منتخب إسبانيا والتي خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، وتغلب الأخضر في مباراته الثالثة على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، في حين خسر مباراته الرابعة التي جمعته بمنتخب المكسيك بنتيجة 1-0، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2.
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