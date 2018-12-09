صفحة "معالي المواطن": "العلياني" في إجازة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد شائعات عن منعه من الظهور

كشفت صفحة "معالي المواطن" عبر "تويتر" عن أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، موضحة أنه ابتداء من اليوم الأحد سيقدم البرنامج المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.

وكانت شائعات وأخبار تم تداولها اليوم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية عن منع "العلياني" من الظهور قبل أن تنشر صفحة البرنامج توضيحها.