صفحة "معالي المواطن": "العلياني" في إجازة

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كشفت صفحة "معالي المواطن" عبر "تويتر" عن أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، موضحة أنه ابتداء من اليوم الأحد سيقدم البرنامج المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
وكانت شائعات وأخبار تم تداولها اليوم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية عن منع "العلياني" من الظهور قبل أن تنشر صفحة البرنامج توضيحها.
صفحة "معالي المواطن": "العلياني" في إجازةقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-09
كشفت صفحة "معالي المواطن" عبر "تويتر" عن أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، موضحة أنه ابتداء من اليوم الأحد سيقدم البرنامج المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
وكانت شائعات وأخبار تم تداولها اليوم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية عن منع "العلياني" من الظهور قبل أن تنشر صفحة البرنامج توضيحها.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:51 PM
بعد شائعات عن منعه من الظهور
كشفت صفحة "معالي المواطن" عبر "تويتر" عن أن مقدم البرنامج المذيع علي العلياني يتمتع بإجازة، موضحة أنه ابتداء من اليوم الأحد سيقدم البرنامج المذيع "سامي جميل" مدير مكتب إم بي سي في جدة.
وكانت شائعات وأخبار تم تداولها اليوم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية عن منع "العلياني" من الظهور قبل أن تنشر صفحة البرنامج توضيحها.
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المصدر : الخليج 365
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