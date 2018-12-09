الفيحاء يعاود تمارينه.. و"كنو" يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل

محمد بن مسعود - الدمام - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وذلك عقب عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين.

وسبق التمرين اجتماع لموسلين، تحدث خلاله عن مستوى وأداء الفريق خلال مباراته مع الباطن.

ثم بدأ المران بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، تبعه التمارين اللياقية والتمارين الاستشفائية وإطالة العضلات.

بعد ذلك طبَّق اللاعبون مجموعة متنوعة من التمارين التكتيكية والفنية التي تركزت على التمريرات السريعة من لمسة واحدة.

واختتم موسلين المران بمناورة على منتصف الملعب.

من جانب آخر، بدأ عبدالله كنو المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بالنادي، كما قرر الجهاز الطبي إراحة نالدو سانتوس إثر شعوره بالآم في الركبة، وسيُجري المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الألم لتحديد طبيعة الإصابة.

كما أجرى نواف الصبحي أشعة على عضلة الساق بعد تعرضه لشد خلال التمارين، وستحدد نتيجة الأشعة طبيعة الإصابة، ومدة العلاج التي يحتاج إليها اللاعب.