- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع الفيحاء يعاود تمارينه.. و"كنو" يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وذلك عقب عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين.
وسبق التمرين اجتماع لموسلين، تحدث خلاله عن مستوى وأداء الفريق خلال مباراته مع الباطن.
ثم بدأ المران بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، تبعه التمارين اللياقية والتمارين الاستشفائية وإطالة العضلات.
بعد ذلك طبَّق اللاعبون مجموعة متنوعة من التمارين التكتيكية والفنية التي تركزت على التمريرات السريعة من لمسة واحدة.
واختتم موسلين المران بمناورة على منتصف الملعب.
من جانب آخر، بدأ عبدالله كنو المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بالنادي، كما قرر الجهاز الطبي إراحة نالدو سانتوس إثر شعوره بالآم في الركبة، وسيُجري المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الألم لتحديد طبيعة الإصابة.
كما أجرى نواف الصبحي أشعة على عضلة الساق بعد تعرضه لشد خلال التمارين، وستحدد نتيجة الأشعة طبيعة الإصابة، ومدة العلاج التي يحتاج إليها اللاعب.
الفيحاء يعاود تمارينه.. و"كنو" يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وذلك عقب عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين.
وسبق التمرين اجتماع لموسلين، تحدث خلاله عن مستوى وأداء الفريق خلال مباراته مع الباطن.
ثم بدأ المران بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، تبعه التمارين اللياقية والتمارين الاستشفائية وإطالة العضلات.
بعد ذلك طبَّق اللاعبون مجموعة متنوعة من التمارين التكتيكية والفنية التي تركزت على التمريرات السريعة من لمسة واحدة.
واختتم موسلين المران بمناورة على منتصف الملعب.
من جانب آخر، بدأ عبدالله كنو المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بالنادي، كما قرر الجهاز الطبي إراحة نالدو سانتوس إثر شعوره بالآم في الركبة، وسيُجري المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الألم لتحديد طبيعة الإصابة.
كما أجرى نواف الصبحي أشعة على عضلة الساق بعد تعرضه لشد خلال التمارين، وستحدد نتيجة الأشعة طبيعة الإصابة، ومدة العلاج التي يحتاج إليها اللاعب.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:49 PM
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وذلك عقب عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين.
وسبق التمرين اجتماع لموسلين، تحدث خلاله عن مستوى وأداء الفريق خلال مباراته مع الباطن.
ثم بدأ المران بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، تبعه التمارين اللياقية والتمارين الاستشفائية وإطالة العضلات.
بعد ذلك طبَّق اللاعبون مجموعة متنوعة من التمارين التكتيكية والفنية التي تركزت على التمريرات السريعة من لمسة واحدة.
واختتم موسلين المران بمناورة على منتصف الملعب.
من جانب آخر، بدأ عبدالله كنو المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بالنادي، كما قرر الجهاز الطبي إراحة نالدو سانتوس إثر شعوره بالآم في الركبة، وسيُجري المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الألم لتحديد طبيعة الإصابة.
كما أجرى نواف الصبحي أشعة على عضلة الساق بعد تعرضه لشد خلال التمارين، وستحدد نتيجة الأشعة طبيعة الإصابة، ومدة العلاج التي يحتاج إليها اللاعب.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الفيحاء يعاود تمارينه.. و"كنو" يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يعاود تمارينه.. و"كنو" يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .