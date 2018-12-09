السعودية اليوم / مساعد الرئيس السوداني يلتقي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى



الخرطوم 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

التقى مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الدكتور فيصل حسن إبراهيم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا وتم الاتفاق على أن تبدأ اللقاءات المباشرة مع الأطراف الخمس الموقعة على خارطة الطريق صباح غدٍ بمقر المفاوضات براديسون بلو.

وقال رئيس الوفد الحكومي الدكتور فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية عقب اللقاء "إنه تم الاتفاق أن تكون قضايا النقاش محصورة في الأجندة التي وردت في جدول أعمال الآلية وهي قضية الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة لذلك".

// انتهى //

20:55ت م

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الخرطوم 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسالتقى مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الدكتور فيصل حسن إبراهيم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي.وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا وتم الاتفاق على أن تبدأ اللقاءات المباشرة مع الأطراف الخمس الموقعة على خارطة الطريق صباح غدٍ بمقر المفاوضات براديسون بلو.وقال رئيس الوفد الحكومي الدكتور فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية عقب اللقاء "إنه تم الاتفاق أن تكون قضايا النقاش محصورة في الأجندة التي وردت في جدول أعمال الآلية وهي قضية الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة لذلك".// انتهى //20:55ت م0306

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