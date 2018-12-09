السعودية اليوم / مصر تستضيف تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

القاهرة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، والذي يستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب بدأ باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة.ولفت الرفاعي إلى مشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، مؤكدا أن التدريب يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعه رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة في التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.// انتهى //20:54ت م0305