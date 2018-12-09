شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : المملكة أدارت القمة الخليجية بإقتدار والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى قرقاش , على الجهود التي قامت به دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم , مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض اليوم يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.
وقال : إن مجلس التعاون الخليجي بألف خير , ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - , مبينا أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية " .
وأضاف : قمة الرياض - ولله الحمد - حققت نتائج مبشرة ، تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته , ولدية القدرة على تجاوز المعوقات .
وأوضح الوزير القرقاش , أن دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المنظومة الخليجية تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية ، مؤكداً أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية , والانتقال البيني , والمواطنة الخليجية , تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي .
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