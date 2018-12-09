شكرا لقرائتكم نشرها وزير الثقافة.. صورة قديمة للملك سلمان في الدرعية تحكي التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مساء اليوم الأحد، أن حي الطريف في الدرعية التاريخية أحد الشواهد الحية التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم.

ونشر وزير الثقافة صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو في الدرعية التاريخية.

وقبل قليل، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع تطوير حي طريف، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، وتبلغ مساحته 234.717 م2 ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال وبدأ العمل به في 2011.

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