شكرا لقرائتكم #المغامسي عن كلمة الملك سلمان في #قمة_التعاون : تتويج لـ4 أعوام مضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة التعاون الخليجي، اليوم الأحد، التي استضافتها العاصمة الرياض.

وقال الشيخ المغامسي: في مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القمة الخليجية تتويج لأربعة أعوام مضت من اليوم الأول لمبايعته أيدّه الله ملكًا على البلاد. نسأل الله لخادم الحرمين وسمو ولي عهده مزيدًا من التوفيق والسداد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد خلال كلمته أن النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة داعيًا إلى وقف هذا التدخل.

وأضاف الملك سلمان في كلمته الافتتاحية في القمة الخليجية الـ39 أن المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الملك سلمان: إن المملكة تناشد المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام.

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