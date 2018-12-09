شكرا لقرائتكم الإجازة تُبعد علي العلياني عن #معالي_المواطن وسامي جميل بديلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج “معالي متابعات الخليج 365”، المذاع على قناة إم بي سي، أن الإعلامي سامي جميل سيقدم البرنامج خلال فترة إجازة علي العلياني.

وأوضح البرنامج في تنويه أن سامي جميل سيبدأ تقديم “معالي متابعات الخليج 365” اعتبارًا من مساء اليوم الأحد.

يذكر أن سامي جميل هو صحافي سعودي يحمل درجة بكالوريوس الإعلام في الإذاعة.يحلّ الزميل سامي جميل مدير مكتب الأخبار في MBC جدّة، مكان الزميل علي العلياني في تقديم برنامج “معالي متابعات الخليج 365” على MBC1، اعتباراً من مساء الأحد 9 ديسمبر الحالي، وذلك خلال فترة إجازة الزميل علي العلياني.

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