شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. الملك سلمان يؤدي #العرضة خلال حفل افتتاح مشروع تطوير #حي_الطريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، العرضة خلال حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، وتبلغ مساحته 234.717م2، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال، وبدأ العمل به في 2011.

واحتلت الدرعية مكانة الصدارة كأحد الرموز الوطنيّة التّاريخيّة وأصبحت الأقوى بين بلاد نجد، علا شأنها سياسيًّا وعسكريًّا ودينيًّا، وهي منارة في التعليم والعلم، وازدادت قوتها بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للإصلاح والتي تبناها مؤسّس الدولة السعوديّة الأولى الإمام محمد بن سعود.

والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة؛ كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، أُسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز، وغدا مركزًا لسلطة آل سعود وانتشار الإصلاح الديني.

ويحتضن الحي أطلالًا لكثير من القصور والبيوت الطينية التاريخية كقصر سلوى الذي تم إنشاؤه أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وكانت تدار منه شؤون الدولة السعودية الأولى، وكذلك جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر سعد بن سعود، وقصر ناصر بن سعود، وقصر الضيافة التقليدي الذي يحتوي على حمام طريف.

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