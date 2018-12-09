شكرا لقرائتكم 78 مخالفة فورية بمنافذ بيع مستلزمات الرحلات البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت وزارة التجارة والاستثمار 1707 جولات تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع مستلزمات الرحلات البرية خلال الأسبوع الماضي في جميع مناطق المملكة، وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 1575 منتجًا مخالفًا، وتحرير 78 مخالفة فورية.

وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الجولات، عدم وجود علامة الجودة السعودية على أسطوانات الغاز (الدوافير) ومنظمات الغاز، وعدم توفر إرشادات التشغيل والصيانة والاستخدام الآمن، وعدم كتابة البيانات الإيضاحية على عبوة المنتج والخاصة بمنتجات أسطوانات الغاز (الدوافير) ومنظمات الغاز، بالإضافة لعدم وضع بطاقة السعر، والامتناع عن إعطاء الفواتير.

وتأتي هذه الجولات في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية، ومن ضمنها محلات بيع مستلزمات الرحلات البرية للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة؛ نظرًا لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها.

ويعد عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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