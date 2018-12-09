شكرا لقرائتكم توضيح هام من #حساب_المواطن قبل ساعات من صرف الدفعة الـ13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد حساب متابعات الخليج 365 أن الإفصاح بشكل دقيق عن إجمالي الدخل يمكِّن المستفيد من معرفة استحقاقه الصحيح.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه لاحتساب قيمة الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين والذي يوافق 10 ديسمبر بمشيئة الله.

وبحسب النظام المتبع في حساب متابعات الخليج 365، يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، يوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

رابط التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 عبر هذا الرابط (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

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