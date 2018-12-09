شكرا لقرائتكم #الجبير: #قطر تعرف المطلوب منها وننتظر عودتها كعضو فاعل في #مجلس_التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شدد وزير الخارجية عادل الجبير على أن قادة الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب لم يغيروا أيا من مطالبهم الـ13 والتي اشترطوها لعودة العلاقات مع قطر.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقد عقب القمة الخليجية في الرياض اليوم إن قطر تعرف المطلوب منها ونحن ننتظر منها أن تعود كعضو فاعل في منظومة التعاون الخليجي.
وأشار الجبير إلى أنه رغم الأزمة مع قطر إلا أن مجلس التعاون حريص على عدم أن يتأثر التعاون مع قطر في إطار المجلس.
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