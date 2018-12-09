الان تتابع وصول خادم الحرمين الشريفين لافتتاح مشروع تطوير حي الطريف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم إلى الدرعية لافتتاح مشروع تطوير حي طريف.

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