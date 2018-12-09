شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عبدالرزاق لـ«الخليج 365»: السعودية صمام الأمان لدول الخليج العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

قالت المحامية الإماراتية نادية عبدالرزاق لـ«الخليج 365» إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمكانتها الإقليمية و الدولية و بحكمة قيادتها وبثقلها العربي و الإسلامي تمثل عمقاً إستراتيجياً وصمام الأمان لدول الخليج العربي.

وأشارت عبدالرزاق، إلى أنه بالرغم مما تمر به المنطقة من تحديات سياسية بالغة الخطورة كالنزاعات الإقليمية و الإرهاب و التطرف مؤثرة على البيت الخليجي كان للمملكة العربية السعودية دور ريادي فعال في مكافحة الإرهاب ورأب الصدع، حيث ساهمت في تأسيس تحالف إسلامي عسكري مقره الرياض يضم أربعين دولة إسلامية لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله و محاربة الفكر المتطرف و حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضافت: «يعتبر التحالف العربي الذي تقوده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً للشرعية في اليمن و دحراً للمليشيات الحوثية أحد أهم أوجه التعاون بين المملكة و الإمارات للقضاء على الإرهاب».

وتابعت: «لم يقتصر دور التحالف العربي طيلة السنوات الثلاث الماضية على الدور القتالي فقط بل لعب دوراً إنسانياً كبيراً في تقديم المساعدات الإنسانية و المادية للشعب اليمني الشقيق في مختلف محافظاته التي عانت الكثير من عبث مليشيات الحوثي وتخريبها وتدميرها، مما أعاد الأمل في استمرار الحياة واستعادة الوطن للشعب اليمني الشقيق».