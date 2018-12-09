شكرا لقرائتكم خبر أول برنامج طهي تلفزيوني أسبوعي "خلينا نطبخ صح" في ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يعد "مطبخ سيدتي" الدليل الشامل للسيدة الخليجية والعربية التي تهوى الطهي وتبحث عن كل ما هو مميز وفريد في عالم الوصفات الشهية وأساليب الطهي المحترفة، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على أكثر من 3000 وصفة شرقية وعالمية.

وحقق موقع "مطبخ سيدتي" أخيرا رقما رياديا جديدا ليصل لأعلى مشاهدة وزوار في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018، وليتصدر مواقع الطهي المماثلة في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم بأعلى عدد مستخدمين بلغ 1.4 مليون مستخدم و8 ملايين مشاهدة لشهر أكتوبر حسب إحصائيات موقع (Narrative) العالمي. وكذلك أعلى تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، و انستقرام، وتويتر.

وسجل في المملكة والخليج العربي رقما متفوقا جعله في المركز الأول بالنسبة للمتصفحين ولأكبر عدد من مستخدمي تطبيق الهاتف المحمول من حيث تطبيقات الطهي، فقد تمكن المطبخ من توفير المادة الإبداعية المتميزة التي تلبي طلب الجمهور من الموضوعات الجذابة، والفيديوهات المصورة، التي تتناول ما يتلاءم مع البيئة العربية والخليجية بطريقة سهلة. وتم تحميل التطبيق من قبل 266 ألف مستخدم، منهم 83 ألفا من السعودية، و91 ألف تحميل من جهاز IOS، و175 ألف تحميل من جهاز أندرويد، واحتل المرتبة رقم 9 في تصنيف الأطعمة والمشروبات على تطبيق ايباد في 7 نوفمبر 2018 من متجر التطبيقات في المملكة.

وسيقدم المطبخ أول برنامج طهي تلفزيوني أسبوعي "خلينا نطبخ صح"، والذي سيعرض على مطبخ سيدتي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به ابتداء من الخامس عشر من ديسمبر.