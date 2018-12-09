شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل: خادم الحرمين حقق للمواطنين تطلعاتهم من الرفاهية ورغد العيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد تجدد الثقة في نفوس جميع المواطنين في استمرار مسيرة النماء والازدهار التي تحقق تطلعات أبناء الوطن وإسعادهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف "تحل علينا هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، ونحن نفخر بما وصل إليه وطننا من عز ورفعه، ليزداد شموخا وريادة على جميع الأصعدة، فها هي مشاريع الخير تعم جميع أرجاء الوطن الحبيب ويشعر بها كل قاطنوه، فقد قطفنا هذا العام مثل كل عام ثمار غرس مشاريع مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يخدم ضيوف الرحمن، وذلك في بدء تشغيل قطار الحرمين الذي سيمكن المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، ولا سيما من الحجاج والمعتمرين من سهولة التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وتابع "ومع حلول هذه الذكرى العطرة فقد حرصت قيادتنا على تفقد أحوال المواطنين في جميع مناطق المملكة، حاملة معها بشرى خير وبركة عبر تدشين مشاريع تنموية مليارية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والإسكان والخدمات لتلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الرفاهية ورغد العيش، وقد وقفت القيادة خلال جولتها الميمونة على أحوال المواطنين واستمعت إلى مطالبهم بكل ود ورحابة صدر مما يؤكد على تواصل وتلاحم القيادة والشعب".

وزاد "لقد حققت منظومة النقل هذا العام في ظل الدعم اللامحدود الذي تجده من قيادتنا مشاريع كبرى، حيث أنجزت العديد من المشاريع الحيوية للطرق، وإنشاء المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، إضافة إلى تحديث أنظمة وتشريعات النقل على الطرق، وتخفيض مدة بقاء الحاويات في الموانئ، وتشغيل محطة الجوف ضمن خط قطار الشمال للركاب".

وختم "نتعهد وزملائي في منظومة النقل على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات القيادة في تحقيق رخاء المواطن وتقدم الوطن واستقراره، من خلال إنجاز مشاريع من شأنها تحقيق النماء والازدهار في المملكة لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وفق رؤية 2030".