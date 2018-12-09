شكرا لقرائتكم خبر منصة الكترونية تقدم دورات مجانية لفنون المكياج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قدمت "مجلة الجميلة"، بمطبوعاتها وموقعها الالكتروني، على مدار 24 عاما، محتوى جماليا استثنائيا ومواكبا لأحدث الصيحات عالميا، يرقى إلى تطلعات أكثر من 5 ملايين فتاة عربية شهريا من مختلف الأعمار والفئات.

وخطت أخيرا خطوة احترافية جديدة مطلقة "أكاديمية الجميلة لتعليم المكياج"، أول منصة الكترونية في الوطن العربي، تجمع دورات تعليمية موثوقة من أهم أكاديميات الجمال الرائدة والمتخصصة في المنطقة.

وتجمع "أكاديمية الجميلة" في منصتها الالكترونية، دورات ودروسا تعليمية من أهم الاختصاصيين وذوي الخبرة في هذا المجال، إذ بات بالإمكان حضور دورات محترفة في فنون تطبيق المكياج أونلاين، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز والأكاديميات المتخصصة.

وتعتمد دروس "أكاديمية الجميلة" على خبراء مكياج ينتمون إلى أكاديميات متخصصة في هذا المجال، مقدمين دورات متنوعة لكل منها هويتها الخاصة بها ما يسهل على الزائرات فرصة إيجاد ما يبحثن عنه حسب رغباتهن واحتياجاتهن، سواء تعلم المكياج كهواية، أو كمهنة وحرفة.

وستحصل المتدربة في نهاية كل دورة تعليمية على شهادة توثق خضوعها للدورة، وستكون البداية مع 3 أكاديميات رائدة، وهي أكاديمية "رفيق يونس" في بيروت، وأكاديميتا "توني مالت" و"ألز بيوتي" في دبي، وفيها وضعت خبيرات تجميل هذه الأكاديميات خبرتهن وأسرارهن في متناول يد كل فتاة منضمة للأكاديمية.

وتتألف كل دورة من 8 - 12 درسا تعليميا، تختلف مدته حسب طبيعة المكياج المطبق، حيث تتراوح ما بين 10 - 30 دقيقة، ولكل دورة هويتها الخاصة بها، فمثلا تقدم خبيرة أكاديمية "رفيق يونس" أساسيات تطبيق المكياج كالمحترفات، أما خبيرة تجميل "توني مالت"، فتخصص دروسها للمكياج الفني المناسب لجلسات تصوير المجلات وعروض الأزياء.