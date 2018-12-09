«لمّوا عصاكم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لـمّــوا عصــــاكم ســـــــــدّد الله خْطـــاكم كَـثْروا عْـــداكم يـوم ربــي عَـطاكــــــــم أمــن وســــلام وديــــن ودنيـــا وهيــــبه وكلٍ يــدوّر - لو هـو يكــذب -رْضــاكم أَثْبَــــتّوا إن الدّيـــن علـــم وحضـــــاره وجْهــــادكم تشـــييد مجـــــدٍ دَعـــــاكم وحقّقْــتوا اللي غيــــركم ما تَهَـــــقْووه واصبَحْتـــوا نجـــــومٍ تزيِّن سِمـــــاكم ونافستوا العالـــم وعاصرتوا الوقـــت وجدّدتوا امـجاد السّلَف في حْماكـــــم يقـــودكــم سلمـــان راعــي الطويــله قدامكـــم يســعى ويثْــــني وراكـــــم الله عطاكــــم نعمـــــةٍ .. احمـــدوها ولـمّـوا عصــاكم ســــدّد الله خْطاكم خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة



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