شكرا لقرائتكم خبر الجمعية الخيرية بمكة: ذكرى البيعة تغمر وجدان الجميع حبا ووفاء للوطن الغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في هذا اليوم الأغر يحتفل الوطن بأسره بذكرى بيعة ولاء وطاعة لمليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وترفع الجمعية الخيرية بمكة المكرمة بهذه المناسبة تهانيها لمقامه الكريم وولي العهد الأمين والأسرة المالكة الكريمة والوطن العزيز.

إن ذكرى بيعة الولاء والطاعة تغمر وجدان الجميع حبا ووفاء لهذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته ومكتسباته، وولاء لقيادته منذ عهد المؤسس رحمه الله موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى عهدنا الزاهر بقيادة راعي مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، حيث بذلا للوطن ومن أجل عزته ورفعته الغالي والنفيس حتى أصبحت المملكة بحمد الله حاضرة في جميع المحافل الدولية وتشارك بشكل فاعل في قراراته الدولية والقارية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات لا يمكن حصرها، فالقفزات التي تشهدها المملكة والتطور اللامحدود في جميع المجالات يبعث على الفخر والاعتزاز.

إن الأعمال الخيرية المؤسساتية من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية أحد الشواهد المضيئة التي بني عليها أركان هذا الكيان المبارك، فذكرى بيعة الولاء والطاعة ذكرى مجيدة يجسدها تاريخ عظيم ويفتخر بها كل أبناء هذا الوطن، ومن ضمن كوكبة الجمعيات الأهلية التي تقدم شتى أنواع الخدمات الخيرية في مملكتنا الحبيبة لمستفيديها من الفقراء والمحتاجين في هذا البلد الأمين الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، إذ إنها صرح خيري تأسس في عام 1398هـ ومسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم 29، وتسعى دائما للعمل على توسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم وزيادة التميز لخدماتها التي تقدمها لتواكب رؤية 2030، إنفاذا لتوجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

خدمات تقدمها الجمعية