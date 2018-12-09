شكرا لقرائتكم خبر ذكرى البيعة.. التفاف الشعب حول قيادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشيخ محمد حمزة مبارك - رئيس مشاريع المبارك للدواجن

تأتي ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توقيت جسد فيه أبناء وبنات الوطن أسمى معاني اللحمة الوطنية، وقد ظهر ذلك في الأيام الماضية، حيث شاهد العالم بأكمله مدى التفاف الشعب حول قيادته، وهذا أمر ليس مستغربا على شعب المملكة الكريم الأصيل، والذي وقف شامخا منذ نشأت المملكة على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدرالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه.

وها نحن نرى أحفاد الوطن يقفون صفا بجوار أحفاد المؤسس رحمه الله ونرى مدى إيمان واعتزاز الوطن وأبنائه بقائد النهضة الحديثة في المملكة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة التي نسعى جميعا إلى الوصول إليها في 2030.