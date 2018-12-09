أدبي الطائف يناقش دور المملكة في خدمة الإسلام غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني الطائف

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة بعنوان (السعودية حقائق وأرقام في خدمة الإسلام) يقدمها مدير مركز تاريخ الطائف الدكتور عائض بن محمد الزهراني، وذلك مساء غد الثلاثاء ويدير المحاضرة الدكتور أحمد الهلالي.

وأوضح رئيس النادي عطاالله بن مسفر الجعيد، أن المحاضرة تتناول دور المملكة المحوري في تعزيز مكانة العالمين العربي والإسلامي، وما يجسده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشعور بالمسؤولية العربية والإسلامية، وأن تكون السعودية على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها، في توحيد الصف والكلمة وعلاج الأزمات في نسيج الأمة، والعمل والتنسيق على تكامل الفرص بينها للقضاء على الأسباب التي أضعفت كيان الأمة، وأنهكت قواها في مواجهة التحديات، واتخاذ القرارات التاريخية والتحالفات العربية والمساعدات والمعونات الاقتصادية في مواجهة التحديات وإفشال ما يحاك لها من المؤامرات.

ودعا الجعيد المهتمين والمهتمات من أبناء محافظة الطائف لحضور هذه المحاضرة التي تقام بمقر النادي بقاعة المحاضرات في الفيصلية بعد صلاة العشاء مباشرة.