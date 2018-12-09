شكرا لقرائتكم خبر الضابط: البيعة تجدد اللحمة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني الطائف قال نائب المدير العام لمصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان حسن خليل الضابط، إننا اليوم نحتفل بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي نؤكد من خلالها لحمتنا الوطنية ووقوفنا مع قادتنا وشعبنا ووطننا ضد من يتربص بنا، ولنؤكد أن قائد أمتنا الملك سلمان لم يتوقف عمله بخدمة أبنائه المواطنين وحسب، بل تجاوز ذلك ليكون قائدا للأمة وزعيما عالميا مؤثرا في قرارات الشعوب بحكمته وحنكته.



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