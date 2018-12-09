شكرا لقرائتكم خبر تيسير خليل: البيعة تجعلنا أكثر حبا وولاء لقائدنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني - الطائف

أوضح رجل الأعمال وصاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير خليل الضابط، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تمر اليوم على كل مواطن سعودي، وهو يفخر بملك محب للخير يمد يده لكل مواطن، تجعلنا أكثر شغفا وحبا وولاء لقائد كسب ولاء شعبه ولحمة وطنه.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين يؤسس لبناء دولة حديثة بسواعد الشباب ورؤية المستقبل، وفق رؤية وطنية طموحة نسابق معها الزمن نحو الازدهار والرخاء لهذا الوطن ورفاهية مواطنيه.

وأضاف أننا اليوم نجدد البيعة والولاء والطاعة والدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهذا الوطن ولشعبهم ولأمتهم لقيادتهم نحو النماء والرخاء.