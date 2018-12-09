قرارات تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتضخ دماء شابة في المرافق كافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة
حققت السعودية عددا من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، حيث أصدر منذ توليه الحكم عددا من القرارات والأوامر الملكية لمصلحة المواطنين، ليعيد هيكلة مؤسسات الدولة وضخ دماء شابة في مرافقها كافة.
وتمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته من قيادة شؤون الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والتطوير والنهوض الحضاري والإنساني لتبلغ المملكة المكانة اللائقة بها بين الأمم، حيث أمر وأصدر عديدا من الأوامر الملكية والقرارات التي ساهمت في تعزيز اهتمام الدولة بالمواطن.
أبرز القرارات والأوامر الملكية لمصلحة المواطن منذ توليه الحكم
- استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
- أطلق برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- إنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة» وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة. ويعدل اسم »وزارة الثقافة والإعلام« ليكون »وزارة الإعلام«.
- إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
- صرف 10 ملايين ريال مكافأة تشجيعية لـ»353« من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم الـمهـنـي في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/ 1439.
- العفو عن العسكريين المشاركين كافة في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم.
- تطبيق البرنامج الالكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.
- تخصيص 175 مليون ريال سنويا لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.
- الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
- صدور أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة، ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
- توحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
- تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال.
- اعتماد ضوابط حساب المواطن والصرف من 21 ديسمبر.
- اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.
- البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.
- تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
- مجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة دائمة تسمى »اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية«.
- إنشاء مجمع باسم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف، يكون مقره المدينة المنورة.
- إنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني» يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
- الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال.
- تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
- تعديل اسم (مجلس المنافسة) ليكون »الهيئة العامة للمنافسة«.
- إنشاء هيئة باسم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء (السماح للمرأة بقيادة السيارة).
- الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- قرر مجلس الوزراء بأن تودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان.
- الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
- تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ).
- قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع «البحر الأحمر».
- المقام السامي يوافق على انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم
- الثلاثاء من كل أسبوع بدلا من الاثنين.
- وزارة الإسكان تصدر الدفعة الأولى من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم، الأراضي البيضاء.
- الإعلان عن إطلاق مشروع نيوم.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة.
- قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة).
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروع وطني باسم (المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة).
- تعديل اسم »هيئة التحقيق والادعاء العام« ليكون »النيابة العامة«، ويسمى رئيسها »النائب العام«.
- إنشاء برنامج وطني باسم: البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم).
- قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.
- الموافقة على تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة).
- تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.
- تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- إنشاء «هيئة عامة للترفيه»، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.
- تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.
- دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- تعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%).
- تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%).
- تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%).
- تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة.
- إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439).
- يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.
- تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم.
- الموافقة على أن تعامل الأراضي المخصصة مساجد ومرافقها ضمن المخططات المعتمدة بوصفها أوقافا.
- تصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 20 / 6 / 1436، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
- تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره 15 هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، و20 هللة عن كل لتر في باقي مطارات المملكة.
- الموافقة على ضم الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأمريكية مكتملي الشروط بالبعثة.
- تخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة.
- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية.
- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
- قيام وزارة الزراعة خلال 3 سنوات بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك.
- ضم ديوان ولي العهد إلى الديوان الملكي.
- إعادة ترتيب أجهزة وزارة المالية.
- قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.
- تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.
- صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
- صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
- تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية.
- دعم الأندية الأدبية كافة المسجلة رسميا بالمملكة بمبلغ 10 ملايين ريال لكل ناد.
- دعم الأندية الرياضية بمبلغ 10 عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميا.
- اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه (14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، و6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه).
- دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
- إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء على النحو الآتي: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
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