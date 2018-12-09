قرارات تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتضخ دماء شابة في المرافق كافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

حققت السعودية عددا من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، حيث أصدر منذ توليه الحكم عددا من القرارات والأوامر الملكية لمصلحة المواطنين، ليعيد هيكلة مؤسسات الدولة وضخ دماء شابة في مرافقها كافة.

وتمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته من قيادة شؤون الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والتطوير والنهوض الحضاري والإنساني لتبلغ المملكة المكانة اللائقة بها بين الأمم، حيث أمر وأصدر عديدا من الأوامر الملكية والقرارات التي ساهمت في تعزيز اهتمام الدولة بالمواطن.

أبرز القرارات والأوامر الملكية لمصلحة المواطن منذ توليه الحكم