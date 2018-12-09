27 رحلة داخلية وخارجية لخادم الحرمين تعادل دورة كاملة حول الكرة الأرضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة 16 رحلة خارجية و 11 محلية هي حصيلة رحلات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن تولى مقاليد الحكم قبل أربع سنوات، بمجموع 55,149 كيلو مترا، حيث تزيد أطوالها على دورة كاملة حول الكرة الأرضية التي تعادل نحو 40 ألف كيلو متر. المعايير في حساب الرحلات المسافة محسوبة من الرياض استخدم موقع Distance From To رحلات الملك سلمان الداخلية مجموع الكيلومترات: 7663.14 الحدود الشمالية

الجوف

تبوك

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الأحساء

الشرقية

القصيم

حائل رحلات الملك سلمان الخارجية المجموع الكلي للكيلومترات : 55,149 روسيا الأردن الصين اليابان سلطنة بروناي دار السلام إندونيسيا ماليزيا الكويت البحرين قطر الإمارات تركيا مصر أمريكا



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