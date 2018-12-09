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27 رحلة داخلية وخارجية لخادم الحرمين تعادل دورة كاملة حول الكرة الأرضية

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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

16 رحلة خارجية و 11 محلية هي حصيلة رحلات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن تولى مقاليد الحكم قبل أربع سنوات، بمجموع 55,149 كيلو مترا، حيث تزيد أطوالها على دورة كاملة حول الكرة الأرضية التي تعادل نحو 40 ألف كيلو متر.

المعايير في حساب الرحلات

المسافة محسوبة من الرياض

استخدم موقع Distance From To

رحلات الملك سلمان الداخلية

مجموع الكيلومترات: 7663.14

  • الحدود الشمالية
  • الجوف
  • تبوك
  • المدينة المنورة
  • مكة المكرمة
  • الأحساء
  • الشرقية
  • القصيم
  • حائل

رحلات الملك سلمان الخارجية

المجموع الكلي للكيلومترات : 55,149

روسيا

الأردن

الصين

اليابان

سلطنة بروناي دار السلام

إندونيسيا

ماليزيا

الكويت

البحرين

قطر

الإمارات

تركيا

مصر

أمريكا


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