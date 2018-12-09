السعودية | شاهد الملك سلمان يؤدي العرضة في افتتاح حي الطريف

شكرا لقرائتكم شاهد الملك سلمان يؤدي العرضة في افتتاح حي الطريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حي الطريف التراثي في الدرعية. وشارك الملك سلمان في رقصة العرضة التراثية بالسيف، وسط حضور قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين في العاصمة الرياض، للمشاركة في القمَّة الخليجية الـ 39 التي اختتمت أعمالها، الأحد.

والحي سيفتح أمام الزوار بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، وكان الحي مقراً للدولة السعودية الأولى التي قامت قبل نحو 300 عام.

ويحمل حي الطريف، الذي أسس في القرن الخامس عشر المیلادي، آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرَّد به وسط شبه الجزيرة العربیة، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترمیم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.

الملك سلمان يؤدي العرضة

وتضمن المشروع إنشاء خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخیة بالحي، تحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كلًّا من: متحف الدرعیة، ومتحف الحیاة الاجتماعیة، والمتحف الحربي، ومتحف الخیل العربیة، ومتحف التجارة والمال، إلى جانب مركز العمارة وطرق البناء التراثیة.

وتم توظیف الأطلال الخارجیة لقصر سلوى لعروض الصوت والضوء والوسائط المتعددة، حیث ستستخدم جدران القصر كشاشات لعرض دراما بصرية قصصیة تحكي قصة الدولة السعودية الأولى، كما يجري ترمیم جامع الإمام محمد بن سعود في الحي، وإعادة استخدامه كمصلى ضمن أبعاده الأصلیة.