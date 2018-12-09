فيصل بن خالد يتسلّم التقرير الإحصائي السنوي لشرطة عسير

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تسلّم أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة، للعام الماضي 1439هـ، الذي يبرز أعمال الشرطة والإدارات الأمنية التابعة لها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، الذي قدم له شرحًا عن أبرز ما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال العام المنصرم.

وأوضح أن إجمالي ضبط القضايا الجنائية سجل ارتفاعاً خلال عام 1439هـ، بنسبة "28.5%" مقارنة بعام 1438هـ، فيما سجل إجمالي عدد المتهمين المقبوض عليهم بالقضايا الجنائية ارتفاعاً خلال العام 1439هـ، بنسبة 10% مقارنة بعام 1438هـ؛ حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 10963 متهماً.

وأضاف: بلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي النظام العام 112758 مخالفاً خلال عام 1439هـ، وسجلت الحوادث المرورية الجسيمة انخفاضاً بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 1438هـ.

فيما سجل إجمالي الأشخاص المتوفين في الحوادث المرورية انخفاضاً بنسبة 15.9% مقارنة بالعام 1438هـ؛ حيث بلغ عدد المتوفين عام 1439هــ، 696 متوفّى، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد الوفيات فيه 828 متوفى.

وأشاد أمير عسير بما تضمّنه التقرير من إنجازات تحققت في ظل الدعم والرعاية التي تتلقّاها الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، متمنياً للجميع التوفيق للقيام بالواجبات المناطة بهم، ومؤكداً أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تعزز الأمن بكل أشكاله.

من جهته أعرب مدير شرطة المنطقة، عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لأمير عسير، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها هذه القطاعات، مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهاته والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن.

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