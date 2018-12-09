"الكبيري" يتفقد قاعات الاختبارات بكليات "جامعة سطام" بالأفلاج

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قام المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، بجولة على قاعات الاختبارات في يومها الأول، حيث تفقد خلالها سير أعمال انتظام الامتحانات.
ووقف "الكبيري" خلال زيارته لقاعات الاختبارات بكليات الجامعة، على طريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وأداء اللجان، وجداول الاختبارات، وأسئلة المواد الدراسية.
وثمّن المشرف على كليات جامعة الأمير سطام، جهود لجان الاختبارات والمراقبين، وحُسن التنظيم والمتابعة، واستكمال التجهيزات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب في تأدية اختباراتهم.
"الكبيري" يتفقد قاعات الاختبارات بكليات "جامعة سطام" بالأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
قام المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، بجولة على قاعات الاختبارات في يومها الأول، حيث تفقد خلالها سير أعمال انتظام الامتحانات.
ووقف "الكبيري" خلال زيارته لقاعات الاختبارات بكليات الجامعة، على طريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وأداء اللجان، وجداول الاختبارات، وأسئلة المواد الدراسية.
وثمّن المشرف على كليات جامعة الأمير سطام، جهود لجان الاختبارات والمراقبين، وحُسن التنظيم والمتابعة، واستكمال التجهيزات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب في تأدية اختباراتهم.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:46 PM
اطلع على طريقة توزيع الطلاب وانتظامهم بمقاعدهم وأداء اللجان
قام المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، بجولة على قاعات الاختبارات في يومها الأول، حيث تفقد خلالها سير أعمال انتظام الامتحانات.
ووقف "الكبيري" خلال زيارته لقاعات الاختبارات بكليات الجامعة، على طريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وأداء اللجان، وجداول الاختبارات، وأسئلة المواد الدراسية.
وثمّن المشرف على كليات جامعة الأمير سطام، جهود لجان الاختبارات والمراقبين، وحُسن التنظيم والمتابعة، واستكمال التجهيزات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب في تأدية اختباراتهم.
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المصدر : الخليج 365
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