وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يغادر الرياض

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غادر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، الرياض، اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين.
وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يغادر الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-09
غادر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، الرياض، اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:42 PM
عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 لمجلس التعاون
غادر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، الرياض، اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين.
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المصدر : الخليج 365
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