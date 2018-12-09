وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يغادر الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 لمجلس التعاون

غادر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، الرياض، اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عدد من المسؤولين.