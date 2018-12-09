"إنسان".. تتألق في اليوم العالمي للتطوع 2018

محمد بن مسعود - الدمام - تدشين مبادرة "نشارككم بدمائنا"

دشن مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، صالح اليوسف، بحضور سفير الجمعية، الفنان فايز المالكي، مبادرة "نشارككم بدمائنا"؛ للتبرع بالدم لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

واحتفت الجمعية بمجموعة من البرامج التطوعية الهادفة، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في مجمع العثيم مول، بحي الربوة.

وشارك في المبادرة التي استمرت لمدة يومين نحو 150 متبرعاً، لتعزيز الانتماء، ووحدة الصف للدفاع عن حياض الوطن، وتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

كما نظمت الجمعية برنامجاً ترفيهياً؛ للاحتفاء بأبنائها وأبناء جمعية واجب، تحت شعار "نفخر بكم"، باستضافة "سفوري لاند"، بالعثيم مول الربوة، بمشاركة نحو 100 طفل وطفلة، وعدد من الفرق التطوعية.

واستمتع المشاركون بمختلف الألعاب الترفيهية، وتناولوا وجبة العشاء، وتوزيع الهدايا القيمة عليهم.

وتهدف الجمعية من هذه المبادرة إلى إشراك أبناء شهداء الواجب في المناسبات العامة والوطنية عرفاناً ووفاء لما قدمه آباؤهم من تضحيات في الدفاع عن الوطن.

واختتمت الجمعية مبادراتها المجتمعية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، باستضافة 30 مسناً من دار الرعاية الاجتماعية للذكور، تحت شعار "أنتم سعادتنا"، تضمنت مشاركة كبار السن في القصائد الشعرية الوطنية، والمسابقات الخفيفة والرقصات الشعبية الوطنية.

كما فعّلت الجمعية، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مبادراتها بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2018، ونشرت رسائل توعوية للتعريف بالتطوع، وأنواعه ومردود العمل التطوعي، وأطلقت هاشتاق "#تطوعك_واجب_إنساني"، لاقى تفاعلاً كبيراً من المتابعين.

يذكر أن جمعية "إنسان" شاركت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في صياغة مشروع العمل التطوعي في المملكة، وإنشاء المنصة الوطنية للتطوع، وجارٍ العمل على إعداد لائحة داخلية للعمل التطوعي واستحداث وحدة للتطوع في الجمعية.