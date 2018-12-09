شاهد .. "حياتنا" تكثف جهودها في فعاليات الرياض

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شاركت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" في عدد من الفعاليات والمناسبات التي شهدتها مدينة الرياض؛ ومنها: فعاليات اليوم العالمي للطفل، اليوم العالمي للتطوع، ومبادرة أنا واعي، التي نظمتها مستشفى الملك سلمان.
وقدمت الجمعية خلال هذه المناسبات توعيةً للأطفال، وفحصًا للأسنان، وفحصًا للعيون، وتوعية للأمهات عن الغذاء ومرض السكري، وإرشادات عن الحمل والرضاعة. كما شاركت بركنها الصحي في دار الأيتام في عليشة.
واستخدمت "حياتنا" لإيصال رسالتها التوعوية؛ عددًا من المجسمات والمنشورات، وأجرت الفحص الأولي لعدد من الحالات.
ولقي ركن الجمعية، في تلك المناسبات، إقبالًا وتشجيعًا من الزائرين، كان من بينهم عدد من الفنانين والإعلاميين.
وقال نائب رئيس مجلس الجمعية د. محمد الشارخ: إن الجمعية تتَّجه لتكريس دورها التثقيفي في المجال الصحي بالتكامل مع الجهات المختصة، والمشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية المختلفة.
شاهد .. "حياتنا" تكثف جهودها في فعاليات الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
شاركت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" في عدد من الفعاليات والمناسبات التي شهدتها مدينة الرياض؛ ومنها: فعاليات اليوم العالمي للطفل، اليوم العالمي للتطوع، ومبادرة أنا واعي، التي نظمتها مستشفى الملك سلمان.
وقدمت الجمعية خلال هذه المناسبات توعيةً للأطفال، وفحصًا للأسنان، وفحصًا للعيون، وتوعية للأمهات عن الغذاء ومرض السكري، وإرشادات عن الحمل والرضاعة. كما شاركت بركنها الصحي في دار الأيتام في عليشة.
واستخدمت "حياتنا" لإيصال رسالتها التوعوية؛ عددًا من المجسمات والمنشورات، وأجرت الفحص الأولي لعدد من الحالات.
ولقي ركن الجمعية، في تلك المناسبات، إقبالًا وتشجيعًا من الزائرين، كان من بينهم عدد من الفنانين والإعلاميين.
وقال نائب رئيس مجلس الجمعية د. محمد الشارخ: إن الجمعية تتَّجه لتكريس دورها التثقيفي في المجال الصحي بالتكامل مع الجهات المختصة، والمشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية المختلفة.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:27 PM
لزيادة التوعية والتثقيف
شاركت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" في عدد من الفعاليات والمناسبات التي شهدتها مدينة الرياض؛ ومنها: فعاليات اليوم العالمي للطفل، اليوم العالمي للتطوع، ومبادرة أنا واعي، التي نظمتها مستشفى الملك سلمان.
وقدمت الجمعية خلال هذه المناسبات توعيةً للأطفال، وفحصًا للأسنان، وفحصًا للعيون، وتوعية للأمهات عن الغذاء ومرض السكري، وإرشادات عن الحمل والرضاعة. كما شاركت بركنها الصحي في دار الأيتام في عليشة.
واستخدمت "حياتنا" لإيصال رسالتها التوعوية؛ عددًا من المجسمات والمنشورات، وأجرت الفحص الأولي لعدد من الحالات.
ولقي ركن الجمعية، في تلك المناسبات، إقبالًا وتشجيعًا من الزائرين، كان من بينهم عدد من الفنانين والإعلاميين.
وقال نائب رئيس مجلس الجمعية د. محمد الشارخ: إن الجمعية تتَّجه لتكريس دورها التثقيفي في المجال الصحي بالتكامل مع الجهات المختصة، والمشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية المختلفة.
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المصدر : الخليج 365
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