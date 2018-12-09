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قال نائب أمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز: إن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، يقدم فيها أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والولاء لقيادته الرشيدة .
وأضاف أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- يؤكد لنا يوماً بعد يوم ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة على الصعيدين الداخلي والدولي، والعمل على مستقبل واعد ومشرق بإذن الله لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لوطننا العزيز.
كما أكد نائب أمير منطقة الجوف أن أبناء المملكة يعملون بكل عزيمة للنهوض بهذا الوطن الشامخ برجاله الأوفياء نحو تحقيق التطلعات التي تعقدها عليهم الآمال بعد الله قيادتنا الحكيمة، ورسمت لنا طريق النجاح من خلال الرؤية المباركة 2030 التي وضعها صاحب الرؤية الثاقبة سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - وستجعل المملكة في مصاف الدول المنتجة والمتقدمة، إن شاء الله.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد، في ختام كلمته، الله أن يحفظ لبلادنا قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.
نائب أمير الجوف: قيادة الملك سلمان رسمت طريق النجاح بـ"2030"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2018-12-09
قال نائب أمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز: إن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، يقدم فيها أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والولاء لقيادته الرشيدة .
وأضاف أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- يؤكد لنا يوماً بعد يوم ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة على الصعيدين الداخلي والدولي، والعمل على مستقبل واعد ومشرق بإذن الله لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لوطننا العزيز.
كما أكد نائب أمير منطقة الجوف أن أبناء المملكة يعملون بكل عزيمة للنهوض بهذا الوطن الشامخ برجاله الأوفياء نحو تحقيق التطلعات التي تعقدها عليهم الآمال بعد الله قيادتنا الحكيمة، ورسمت لنا طريق النجاح من خلال الرؤية المباركة 2030 التي وضعها صاحب الرؤية الثاقبة سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - وستجعل المملكة في مصاف الدول المنتجة والمتقدمة، إن شاء الله.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد، في ختام كلمته، الله أن يحفظ لبلادنا قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
08:16 PM
في الذكرى الرابعة للبيعة
قال نائب أمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز: إن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، يقدم فيها أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والولاء لقيادته الرشيدة .
وأضاف أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- يؤكد لنا يوماً بعد يوم ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة على الصعيدين الداخلي والدولي، والعمل على مستقبل واعد ومشرق بإذن الله لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لوطننا العزيز.
كما أكد نائب أمير منطقة الجوف أن أبناء المملكة يعملون بكل عزيمة للنهوض بهذا الوطن الشامخ برجاله الأوفياء نحو تحقيق التطلعات التي تعقدها عليهم الآمال بعد الله قيادتنا الحكيمة، ورسمت لنا طريق النجاح من خلال الرؤية المباركة 2030 التي وضعها صاحب الرؤية الثاقبة سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - وستجعل المملكة في مصاف الدول المنتجة والمتقدمة، إن شاء الله.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد، في ختام كلمته، الله أن يحفظ لبلادنا قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.
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المصدر : الخليج 365
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