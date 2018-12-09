"المياه الوطنية": الانتهاء من تنفيذ مشاريع متعثرة لتحسين مستوى الخدمات ببعض أحياء الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - تخدم نحو 10 آلاف نسمة وبقيمة تجاوزت 212 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية كانت متعثرة في محافظة الطائف بكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال؛ لتحسين مستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الضرر عن المستفيدين.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة تعد ضمن خطط الشركة الإستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي لمواكبة التوسع العمراني، وتلبية احتياج العملاء وفق أعلى معايير الجودة والأداء، ضمن وتيرة متسارعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وذلك خلال المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ورفع نسبة تغطية الخدمات وفق الخطط المعدة لذلك.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن القرني، أن المشاريع المنفذة تضمنت مشروع خط المياه الناقل شرق طريق المطار بأطوال تجاوزت 22 كم، وبقيمة إجمالية بلغت (58,738,525) ريالاً.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في نقل مياه الشرب من خزان الحلقة سعة (25) ألف متر مكعب إلى أحياء الحلقة الغربية والشرقية وسوق عكاظ وحي الشرفية، بالإضافة إلى دعم الشبكات القائمة غرب الطائف، وتحسين جدول دوريات الضخ، وتخفيض الطلب على الصهاريج، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي لمخطط المنتزه ومحمد بن صالح وخلف بن ملبس بتكلفة مالية بلغت (153,746,202.8) ريال.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن خطوطاً رئيسة وشبكات بأطوال تصل إلى (90) كلم، و(1493) غرفة تفتيش جاهزة للربط مع العقارات تخدم (10.000) نسمة.

وأبان أنها ستساعد على التخلص من مياه الصرف الصحي في أحياء مخطط المنتزه، ومحمد بن صالح، وخلف بن ملبس، والصناعية، وأجزاء من حي أم السباع، والعنود، وحي أم القرى، وجزء من حي المذاكير.