الصحة: مخالفة الاشتراطات في المختبرات عقوبتها السجن والغرامة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، والعقوبات تصل إلى سجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.
وبينت أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المرضى.
الصحة: مخالفة الاشتراطات في المختبرات عقوبتها السجن والغرامةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-09
أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، والعقوبات تصل إلى سجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.
وبينت أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المرضى.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
07:58 PM
أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، والعقوبات تصل إلى سجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.
وبينت أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المرضى.
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المصدر : الخليج 365
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