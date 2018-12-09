الصحة: مخالفة الاشتراطات في المختبرات عقوبتها السجن والغرامة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المختبرات الصحية، والعقوبات تصل إلى سجن لمدة ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.

وبينت أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المرضى.