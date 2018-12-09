16  عيادة للمشورة والفحص الطوعي عن الإيدز بالرياض

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كشفت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص عن تفعيل 16 عيادة للمشورة والفحص الطوعي عن الإيدز، منها عيادتان متنقلتان.
وأضافت الدكتورة الرصيص لدى افتتاحها اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للإيدز 2018 تحت شعار "استشر، افحص، ارتح" أن المملكة وصلت إلى علاج 91% من المرضى المصابين بالإيدز المكتشفين وتثبيط الفيروس عند 91% منهم، وهو ما يجعل المملكة من أوائل الدول في المنطقة في تنفيذ الإستراتيجية التسعينية لإزالة فيروس المناعة وتحقيقها نحو هدف الإزالة في 2030.
ولفتت الرصيص إلى أن تحولاً مهماً قد تم في مجتمعاتنا للتعامل مع هذا المرض وخاصة ما تم تنفيذه من الحملات والبرامج على كافة الأصعدة ودمج الخدمات في مستويات الرعاية الصحية المختلفة ضمن أجندة وعمل القطاعات غير الصحية إضافة إلى توفر الخدمات العلاجية والفحوصات الحديثة والتي أتاحت التعرف على الوضع الوبائي وساعدت في التنبؤ بمستقبل المرض ومساره مما يمكن من وضع البرامج اللازمة لمجابهته.
وأشارت الرصيص إلى أهمية تطبيق السياسات المعنية بالتوسع في اكتشاف الإصابات وتوفير العلاج المبكر بالمضادات الفيروسية لتجفيف مصادر العدوى كوسيلة فعالة للوقاية وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية لجميع من يحمل الفيروس في إطار متكامل مع الحفاظ على سرية معلوماتهم وحفظ كرامتهم، والعمل على تقوية كفاءة النظام الصحي بشكل مستمر للتعامل بفعالية مع هذا الوباء ومسبباته بالرغم عن التحديات والعقبات التي تواجهنا لحساسية الوضع للفيروس والسلوك المرتبط به.
وأكدت أن هناك دوراً هاماً لكافة الشرائح من أفراد المجتمع للمشاركة في تسريع الخطى لتسهيل تطبيق آليات التنفيذ للمضي قدماً في نهج المسار السريع وتمهيد الطرق لمستقبل واعد في مكافحة انتشار عدوى الإيدز.
16 عيادة للمشورة والفحص الطوعي عن الإيدز بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
كشفت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص عن تفعيل 16 عيادة للمشورة والفحص الطوعي عن الإيدز، منها عيادتان متنقلتان.
وأضافت الدكتورة الرصيص لدى افتتاحها اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للإيدز 2018 تحت شعار "استشر، افحص، ارتح" أن المملكة وصلت إلى علاج 91% من المرضى المصابين بالإيدز المكتشفين وتثبيط الفيروس عند 91% منهم، وهو ما يجعل المملكة من أوائل الدول في المنطقة في تنفيذ الإستراتيجية التسعينية لإزالة فيروس المناعة وتحقيقها نحو هدف الإزالة في 2030.
ولفتت الرصيص إلى أن تحولاً مهماً قد تم في مجتمعاتنا للتعامل مع هذا المرض وخاصة ما تم تنفيذه من الحملات والبرامج على كافة الأصعدة ودمج الخدمات في مستويات الرعاية الصحية المختلفة ضمن أجندة وعمل القطاعات غير الصحية إضافة إلى توفر الخدمات العلاجية والفحوصات الحديثة والتي أتاحت التعرف على الوضع الوبائي وساعدت في التنبؤ بمستقبل المرض ومساره مما يمكن من وضع البرامج اللازمة لمجابهته.
وأشارت الرصيص إلى أهمية تطبيق السياسات المعنية بالتوسع في اكتشاف الإصابات وتوفير العلاج المبكر بالمضادات الفيروسية لتجفيف مصادر العدوى كوسيلة فعالة للوقاية وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية لجميع من يحمل الفيروس في إطار متكامل مع الحفاظ على سرية معلوماتهم وحفظ كرامتهم، والعمل على تقوية كفاءة النظام الصحي بشكل مستمر للتعامل بفعالية مع هذا الوباء ومسبباته بالرغم عن التحديات والعقبات التي تواجهنا لحساسية الوضع للفيروس والسلوك المرتبط به.
وأكدت أن هناك دوراً هاماً لكافة الشرائح من أفراد المجتمع للمشاركة في تسريع الخطى لتسهيل تطبيق آليات التنفيذ للمضي قدماً في نهج المسار السريع وتمهيد الطرق لمستقبل واعد في مكافحة انتشار عدوى الإيدز.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
07:50 PM
اثنتان منها متنقلة.. وتحت شعار "استشر افحص ارتح"
كشفت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص عن تفعيل 16 عيادة للمشورة والفحص الطوعي عن الإيدز، منها عيادتان متنقلتان.
وأضافت الدكتورة الرصيص لدى افتتاحها اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للإيدز 2018 تحت شعار "استشر، افحص، ارتح" أن المملكة وصلت إلى علاج 91% من المرضى المصابين بالإيدز المكتشفين وتثبيط الفيروس عند 91% منهم، وهو ما يجعل المملكة من أوائل الدول في المنطقة في تنفيذ الإستراتيجية التسعينية لإزالة فيروس المناعة وتحقيقها نحو هدف الإزالة في 2030.
ولفتت الرصيص إلى أن تحولاً مهماً قد تم في مجتمعاتنا للتعامل مع هذا المرض وخاصة ما تم تنفيذه من الحملات والبرامج على كافة الأصعدة ودمج الخدمات في مستويات الرعاية الصحية المختلفة ضمن أجندة وعمل القطاعات غير الصحية إضافة إلى توفر الخدمات العلاجية والفحوصات الحديثة والتي أتاحت التعرف على الوضع الوبائي وساعدت في التنبؤ بمستقبل المرض ومساره مما يمكن من وضع البرامج اللازمة لمجابهته.
وأشارت الرصيص إلى أهمية تطبيق السياسات المعنية بالتوسع في اكتشاف الإصابات وتوفير العلاج المبكر بالمضادات الفيروسية لتجفيف مصادر العدوى كوسيلة فعالة للوقاية وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية لجميع من يحمل الفيروس في إطار متكامل مع الحفاظ على سرية معلوماتهم وحفظ كرامتهم، والعمل على تقوية كفاءة النظام الصحي بشكل مستمر للتعامل بفعالية مع هذا الوباء ومسبباته بالرغم عن التحديات والعقبات التي تواجهنا لحساسية الوضع للفيروس والسلوك المرتبط به.
وأكدت أن هناك دوراً هاماً لكافة الشرائح من أفراد المجتمع للمشاركة في تسريع الخطى لتسهيل تطبيق آليات التنفيذ للمضي قدماً في نهج المسار السريع وتمهيد الطرق لمستقبل واعد في مكافحة انتشار عدوى الإيدز.
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المصدر : الخليج 365
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