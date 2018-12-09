"رابغ" أولى محطات مبادرة توطين التنمية بمحافظات مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان" ووفقاً لرؤية 2030

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة المكرمة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، مبادرة توطين التنمية، بمحافظات المنطقة، بدءاً بمحافظة رابغ، تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان".

يأتي ذلك انطلاقاً من الرؤية التنموية لمكة المكرمة، المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة هاني بن عبدالعزيز ساب، أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تأتي ترجمة لرؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الاستراتيجية التنموية للمنطقة، تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان"، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بتعاون شركاء التنمية من القطاعات كافة.

وأضاف "ساب" أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات المنطقة، ستنطلق من محافظة رابغ يوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1440 هـ (12 ديسمبر 2018م) بقاعة الهدهدي برابغ، حيث سيشارك في هذه المبادرة عدد من الجهات، من أبرزها جانب الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وعيادات الأعمال، وجمعية مراكز الأحياء ممثلة بمركز امكان، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وبيت المنشآت.

وأشار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة، إلى لجنة التنمية الاجتماعية بإمارة المنطقة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تسعى لتحقيق تنمية في المحافظات، عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص تتضمن التنمية المتوازية والمستدامة، وتشجع توظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية والاستغلال الأمثل للطاقات.

وقال إن المبادرة تعتمد على تكامل الجهود وتضافرها لتحقيق تنمية تحقق الآمال والتطلعات، وينتج عنها نقلات نوعية على صعيدي الإنسان والمكان.

وبيّن هاني ساب أن مبادرة توطين التنمية بالمحافظات تسعى لتجسيد الاستراتيجية التنموية للمنطقة على أرض الواقع، ودعم الجهود التنموية فيها، إلى جانب توحيد جهود كل الجهات الحكومية نحو تكامل وفعالية إنجاز المشاريع، وإشراك المجتمع المدني في تحليل المشاكل واقتراح المبادرات، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص، ومشاركة الإعلام للتفاعل مع المبادرات التنموية.

يُذكر أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة؛ خصصت رابطاً لتسجيل الراغبين في حضور فعالية مبادرة توطين التنمية بمحافظة رابغ (www.busclinic.com/rabigh).